Сооснователь движения «Наши» Борис Якеменко намерен баллотироваться в президенты

Основатель «Православного корпуса» движения «Наши» Борис Якеменко собирается участвовать в президентских выборах. Об этом «Дождю» сообщил его знакомый и подтвердил сам Якеменко.

Борис Якеменко отметил, что официально объявит о своем выдвижении ближе к старту избирательной кампании. Как отмечает телеканал, ранее Якеменко вместе со своим братом Василием участвовал в создании «Наших», сейчас же он в качестве доцента преподает историю в РУДН, пишет монографии, статьи и учебники.

Источник «Дождя», близкий к администрации президента, сомневается, что Якеменко сам решил идти на выборы. При этом он не знает, чтобы тот обсуждал свои планы с Кремлем. О том, что в Кремле не знают о намерениях Якеменко, знает и другой собеседник канала.

Сам Якеменко заявил, что ни с кем не обсуждал свои планы: ни с Кремлем, ни с братом. «Мне очень важно понять, сколько голосов может набрать обычный человек», — сказал он, подчеркнув, что может много сделать для страны на этой должности. Об участии Василия Якеменко в избирательной кампании знает один из знакомых кандидата. При этом афишироваться это не будет, добавляет он. Борис Якеменко эту информацию не подтвердил.