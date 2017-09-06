Собчак прокомментировала сообщение RTVI о ее возможном выдвижении на выборы

Ксения Собчак прокомментировала публикацию RTVI о том, что она в ближайшее время действительно будет баллотироваться в президенты. «Я уже комментировала этот вопрос. Я считаю, что подобные связи меня с некой администрацией — это вброс и провокация. Никаких связей у меня ни с кем нет, кроме чем с самой собой. Я независимый человек. Если я буду принимать в будущем какие-то решения, то это будут мои решения. Неделю муссируется некий человек, который сам не сделал никаких заявлений. Это маразм и попытка дискредитации», — сказала Собчак в разговоре с телеканалом «Дождь».

Источник, близкий к администрации президента, рассказал RTVI, что телеведущая в скором времени планирует объявить о том, что пойдет на выборы. По словам собеседника канала, в Кремле ей готовят ту же роль, какую на выборах 2012 г. сыграл российский миллиардер Михаил Прохоров. Источник не уточнил, кто возглавит ее предвыборный штаб, но отметил, что в него могут войти люди, которые работали с Прохоровым, а также бывшие сотрудники Алексея Навального.

Ранее источники «Ведомостей» рассказали, что Кремль ищет Владимиру Путину соперника на выборах среди женщин, сейчас рассматривается 5–7 кандидатур, среди которых три – из «Справедливой России». При этом один из собеседников привел в пример Ксению Собчак, заявив, что она была бы идеальным кандидатом. У Собчак образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, она умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она, добавлял он.