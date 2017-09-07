Власти Москвы приняли решение демонтировать мемориальную доску Немцову

Представитель департамента культурного наследия Москвы заявил ТАСС, что установленная Немцову мемориальная доска на доме на Малой Ордынке, где жил политик, будет демонтирована. Табличка установлена без согласования с городскими властями, следовательно, ее установка незаконна. Физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности.

В Москомнаследие не подавались документы, необходимые для размещения памятной таблички. «Самовольно установленные произведения подлежат демонтажу», - пояснили в ведомстве.