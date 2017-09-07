Кремль отрицает причастность к закупке рекламы на Facebook для влияния на выборы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Facebook обнаружил фейковые аккаунты и страницы, которые через покупку рекламы пытались оказать влияние на президентские выборы в США. При этом, по данным The Washington Post, некоторые аккаунты связаны с «фабрикой троллей» ресторатора Евгения Пригожина.

«Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем. Тем более мы не имеем к этому никакого отношения, к этим делам», — сказал пресс-секретарь президента России. Песков попросил не ассоциировать Кремль «с этой историей про Facebook».

Ранее в Facebook сообщили, что обнаружили почти полмиллиона фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США по широкому кругу важных вопросов: контроль за оружием, иммиграция, права сексуальных меньшинств. Все подозрительный страницы были заблокированы.