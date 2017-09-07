Песков: Кремль наблюдает за всеми выборами в России

Кремль наблюдает и анализирует информацию о подготовке и ходе всех выборов, которые проходят в стране, в том числе и о тех, что пройдут в Москве в единый день голосования 10 сентября, сообщил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава российского ЦИК Элла Памфилова сообщила, что обратилась к руководству Москвы, правоохранителям и Мосгоризбиркому по поводу ситуации с агитацией на муниципальных выборах в столице, рекомендовав принять меры по выявлению и наказанию злоумышленников, изымающих агитационные материалы независимых кандидатов. Ранее бывший муниципальный депутат Максим Кац обнародовал видео, на котором из почтовых ящиков в столице якобы изымают агитационные материалы независимых кандидатов на муниципальных выборах.

«Естественно, Кремль следит за всеми выборами, [точнее], не следит, а наблюдает. Мы получаем информацию, как к ним готовятся, анализируем эту информацию из разных источников, в том числе и о Москве», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за избирательной кампанией в Москве и считают ли информирование населения о выборах достаточным.

Что касается ситуации с агитацией в Москве, по поводу которой высказывалась Памфилова, то Песков сказал, что не считает себя правомочным «давать какие-то оценки избирательным кампаниям, это не входит в прерогативы Кремля и тем более в мои обязанности». «В данном случае у нас главным контрольным органом является ЦИК, и, наверное, нужно просить комментарии в ЦИК», — сказал пресс-секретарь президента.