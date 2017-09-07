Москвичей пригласят на муниципальные выборы через sms-сообщения

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании комиссии рассказал о том, что москвичей будут информировать о необходимости прийти 10 сентября на выборы депутатов советов муниципальных образований при помощи sms-сообщений, передает «Интерфакс».

Такая практика вводится для того, чтобы «исключить человеческий фактор». «Жители Москвы получат sms с приглашением прийти на выборы и ссылкой на сайт Мосгоризбиркома, где можно получить информацию о месте голосования», - заявил Горбунов.

По его словам, в бюджеты муниципальных образований были заложены средства, за счет которых проводили классический набор информирования - расклеивали плакаты, разносили по почтовым ящикам приглашения на выборы.

Горбунов также сказал, что этих мер оказалось недостаточно и в связи с этим Мосгоризбирком принял решение провести дополнительные мероприятия. По договоренности с правительством Москвы за счет городского бюджета во всех административных округах старой Москвы и в Троицке вышли спецвыпуски городских и окружных печатаных изданий с информацией о выборах, адресами и номерами телефонами участковых избирательных комиссий. Эти издания распространяют в районах, где проходят выборы.