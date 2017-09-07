Евросоюз готовит новые санкции против КНДР

Евросоюз введет собственные санкции против Северной Кореи в дополнение к ожидаемым санкциям Совета Безопасности ООН, чтобы заставить Пхеньян вступить в диалог с международным сообществом о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Мы договорились поддержать дальнейшие экономические ограничения, которые примет Совет Безопасности ООН в отношении КНДР, а также вместе обеспечить, чтобы третьи страны неукоснительно выполняли решения СБ ООН», - сказала она в четверг вечером после неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС в Таллине.

«Мы также приняли решение о поддержке новых санкций СБ ООН автономными мерами ЕС», - заявила она, отметив, что работа по подготовке новых санкций ЕС начнется незамедлительно.

Могерини отметила, что все это давление на Пхеньян направлено «на открытие каналов для дипломатического диалога, которых сейчас нет».

«Евросоюз готов вести заслуживающий доверия диалог на политическом уровне, чтобы прийти к полной денуклеаризации Корейского полуострова», - подчеркнула она.