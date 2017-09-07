Сирия и Израиль заинтересовались российскими «Терминаторами»

Сирия и Израиль заинтересовались покупкой российских боевых машин поддержки танков типа «Терминатор». Об этом рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко.

По его словам, в 2017 г. на вооружение российской армии будет принята машина «принципиально нового класса – боевая машина поддержки танков».

Ранее во время военно-технического форума «Армия-2017» Минобороны подписало контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку первой партии этих машин, до этого «Терминатор» поставлялся только на экспорт.