Движение поездов Белорусского направления временно приостановлено в обоих направлениях
Движение поездов пригородного и дальнего сообщения Белорусского направления остановлено в обоих направления. Об этом сообщает МЧС. Причина приостановки - повреждения контактной сети у платформы Здравница.
«Наибольшая вероятность опоздания - у электричек, следующих до (от) станция, расположенных далее Одинцово. Также возможны задержки на Савеловском и Курском направлениях», - говорится в сообщении ведомства.
В районе «Здравницы» наклонилась опора контактной сети, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МЖД.
«Сегодня в 21:02 на перегоне Одинцово – Голицыно в районе остановочного пункта »Здравница« наклонилась опора контактной сети. На место прибыли незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Причины случившегося выясняются. В связи с этим временно приостановлено движение пассажирских и пригородных поездов», - пояснили в компании.