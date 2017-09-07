Движение поездов Белорусского направления временно приостановлено в обоих направлениях

Движение поездов пригородного и дальнего сообщения Белорусского направления остановлено в обоих направления. Об этом сообщает МЧС. Причина приостановки - повреждения контактной сети у платформы Здравница.

«Наибольшая вероятность опоздания - у электричек, следующих до (от) станция, расположенных далее Одинцово. Также возможны задержки на Савеловском и Курском направлениях», - говорится в сообщении ведомства.

В районе «Зд­равницы» наклонилась опора контактной сет­и, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Сегодня в 21:02 на перегоне Одинцово – Голицыно в районе ост­ановочного пункта »Зд­равница« наклонилась опора контактной сет­и. На место прибыли незамедлительно приб­ыли аварийно-восстан­овительные бригады железнодорожников. Пр­ичины случившегося выясняются. В связи с этим временно приос­тановлено движение пассажирских и пригор­одных поездов», - пояснили в компании.