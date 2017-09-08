Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сибирской язвы в Италии

Ветеринары обнаружили сибирскую язву у четырех погибших коров в регионе города Рим, сообщает Роспотребнадзор. Специалисты полагают, что возникновению вспышки могла способствовать необычно длительная засуха.

«Данный регион является эндемичным для сибирской язвы, однако случаи заболевания крупного рогатого скота — явление спорадическое благодаря проводящейся с 1950 г. профилактической вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную организацию защиты животных о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа.