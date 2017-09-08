«Аэрофлот» отменит субботние рейсы в Майами и Гавану из-за урагана «Ирма»

«Аэрофлот» отменяет рейсы Москва - Майами и Москва - Гавана 9 сентября из-за урагана «Ирма», который приближается к штату Флорида и Кубе. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В частности, отменяются рейсы SU0110 Москва - Майами, SU0111 Майами - Москва, SU0150 Москва - Гавана, SU0151 Гавана - Москва.

«Пассажиры отмененных рейсов будут переданы на рейсы авиакомпании накануне или после возобновления полетов, а также перевезены рейсами по другим маршрутам. Также пассажирам отмененных рейсов предоставлена возможность возврата билетов без штрафных санкций по схеме вынужденного по месту приобретения», - указывается в сообщении «Аэрофлота».

Ранее стало известно, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. В пятницу он обрушился на Багамские острова, пишет «Интерфакс». Прогнозируется, что в выходные ураган достигнет штата Флорида. Жертвами стихии уже стали 14 человек.