Число жертв урагана «Ирма» на Сен-Мартене возросло до четырех человек

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в четверг, что подтвержденное число жертв урагана «Ирма» на острове Сен-Мартен - одной из французских заморских территорий в Карибском море - составило четыре человека. Ранее сообщалось о гибели восьми человек на французских заморских территориях в этом регионе.

Премьер уточнил, что все погибшие - с острова Сен-Мартен. По словам Филиппа, также 50 человек получили травмы, 21 из них госпитализирован.

Он отметил, что на Сен-Мартене 60% домов получили столь сильные повреждения, что в них невозможно жить. Кроме этого, нарушено электроснабжение, дороги размыты частично или полностью, а запасы питьевой воды и топлива иссякли.

Красный Крест сообщил, что не менее 1,2 млн человек уже оказались затронутыми ураганом «Ирма». Всего же в той или иной мере от него могут пострадать до 26 млн человек. По предварительным данным Красного Креста, не менее 10 человек считаются погибшими.

В четверг тропическая буря, указывающая на приближение урагана «Ирма», обрушилась на провинции Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас на востоке Кубы. К удару урагана «Ирма» готовятся также власти и жители американского штата Флорида.