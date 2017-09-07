Число жертв урагана «Ирма» возросло до 10 человек

Число жертв одного из сильнейших в истории наблюдений атлантического урагана «Ирма», который пришел на принадлежащие Франции острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен (находятся в Карибском бассейне), увеличилось до 10 человек, сообщает AP. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коломба. Ранее он говорил, что ураган разрушил 95% острова Сен-Мартен и большинство школ.

«Ирма» также вызвал массовые отключения электричества (блэкаут), затронувшие 900 000 человек – четверть населения острова. «Ирме» присвоена максимальная – пятая – категория мощности по пятибалльной шкале Саффира – Симпсона, скорость ветра приближается к беспрецедентным 300 км/ч.

Ранее ураган обрушился также на островное государство Антигуа и Барбуда. По словам премьер-министра этой страны Гастона Брауна, практически все здания повреждены стихией. Около 60% населения Антигуа и Барбуды были вынуждены покинуть свои дома.