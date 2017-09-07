Ураган «Ирма» вызвал блэкаут на Пуэрто-Рико

Один из сильнейших в истории наблюдений атлантический ураган «Ирма» достиг Пуэрто-Рико (неинкорпорированная территория США) и вызвал массовые отключения электричества (блэкаут), затронувшие 900 000 человек – четверть населения острова. «Ирме» присвоена максимальная – пятая – категория мощности по пятибалльной шкале Саффира – Симпсона, скорость ветра приближается к беспрецедентным 300 км/ч.

Ранее ураган обрушился также на островное государство Антигуа и Барбуда. По словам премьер-министра этой страны Гастона Брауна, практически все здания повреждены стихией. Около 60% населения Антигуа и Барбуды были вынуждены покинуть свои дома.

От стихии также сильно пострадали французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море. По последним данным, там погибли восемь человек, еще более 20 пострадали. Власти Сен-Мартена заявили, что остров «разрушен на 95%». По словам министра заморских территорий Франции Анник Жирарден, «все здания Сен-Мартена повреждены, в частности здание пожарной части, больница и городская префектура».

По силе «Ирма» превосходит ураган «Харви», который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям. На его пути – американский штат Флорида, куда «Ирма» дойдет в воскресенье. К пятнице ураган должен ослабеть до третьей категории, однако власти США не исключают катастрофических наводнений. Президент страны Дональд Трамп уже объявил режим чрезвычайной ситуации во Флориде.

Кроме того, в настоящий момент в Атлантическом океане сформированы еще два урагана – «Катя» и «Хосе». По прогнозам метеорологов, эти два урагана могут последовать по той же «аллее», что и «Ирма», и нанести значительный ущерб. Ожидается, что к пятнице ураган «Хосе» усилится, и ему будет присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале.