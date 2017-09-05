Во Флориде и Пуэрто-Рико объявлен режим ЧС из-за урагана «Ирма»

В штате Флорида объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся ураганом «Ирма» из Атлантического океана. Такое решение приняли власти региона, говорится в указе на сайте правительства Флориды. Такие же меры из-за возможного удара стихии, как передает Fox News, принял глава Пуэрто-Рико Рикардо Росельо.

Губернатор Флориды Рик Скотт предупредил, что «Ирма» может дойти до штата при определенном развитии событий и население должно быть подготовлено к этому.

В Национальном центре США по предупреждению ураганов (NHC) сообщили, что скорость ветра в урагане «Ирма» продолжает усиливаться и сейчас составляет до 220 км/ч. Отмечается, что два часа назад скорость ветра составляла 209 км/ч.

В понедельник, 4 сентября, урагану была присвоена 4-я категория опасности из пяти возможных. «Ирма» зародился в центральной части Атлантического океана и движется к островам Карибского бассейна.

Предупреждение об урагане опубликовано NHC для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

В августе тропический ураган «Харви» обрушился на штат Техас. В Техасе жертвами «Харви» и вызванного им наводнения стали не менее 30 человек. Из-за рекордного наводнения потребовалась эвакуация сотен тысяч людей, было повреждено около 50 000 домов. Общий ущерб может составить десятки миллиардов долларов, наводнение может стать одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории США.