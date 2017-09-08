Ущерб от свалки в Серпуховском районе оценили в 65 млн рублей

Ущерб от мусорного полигона «Съяново» в Серпуховском районе Московской области составляет 65 млн руб., сообщается на сайте министерства экологии региона.

Ранее Следственный комитет (СКР) завел уголовное дело против эксплуатанта мусорной свалки - ООО «Первая гильдия». Компания эксплуатировала полигон до его закрытия в сентябре 2016 г.

Дело завели по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды, причинение вреда здоровью или массовую гибель животных). Специалисты министерства проведут экологическую экспертизу в рамках уголовного дела. На «Съяново» разлился фильтрат на площади более 100 000 кв. м, что нанесло ущерб в 65 млн руб.

По вине бывшего руководства «Первой гильдии» фильтратом загрязнились земли лесного фонда на площади более 11 га. Это нанесло ущерб «почвам и растительности», добавили в министерстве.