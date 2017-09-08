Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 32 человек

Власти Мексики сообщили о том, что число жертв землетрясения, произошедшего у берегов Мексики, увеличилось до 32 человек, передает Reuters.

В частности, по последним данным, в штате Оахака погибли 23 человека, 17 из них находились в момент происшествия в районе перешейка Теуантепек между Атлантическим и Тихим океаном. Еще семеро погибли в штате Чьяпас и двое - в штате Табаско.

Магнитуда землетрясения оценивается в 8,2. Эпицентр находился в 137 км от берега. Очаг землетрясения залегал на глубине 58 км.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал данное землетрясение самым мощным за столетие.