Число жертв землетрясения в Мексике превысило 60

Как минимум 61 человек погиб в результате землетрясения в Мексике, сообщает Reuters. Землетрясение магнитудой 8,1 произошло вечером в четверг по местному времени.

Смерти зафиксированы в трех соседних штатах, расположенных ближе всего к эпицентру, который залегал в 70 км от побережья. Около 45 человек погибли в штате Оахака, число погибших в Чиапасе достигло 12, еще четыре смерти зафиксированы в Табаско.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вылетел в штат Оахака, чтобы на месте контролировать работу экстренных служб, ведущих поисково-спасательную операцию.