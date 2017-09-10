В NASA рассказали об опасности супервулканов

В NASA считают, что супервулканы представляют большую опасность для Земли, чем астероид, пишет газета Independent. Около 20 так называемых супервулканов разбросаны по всему миру. В NASA считают, что извержение каждого из них более опасно, чем любой астероид.

Один из таких вулканов находится в Йеллоустонском национальном парке в США. Эксперты считают, что в случае извержения он может испепелить все в радиусе 60 миль (около 97 км).

Ученые разработали план для предотвращения катастрофы. Они намерены «охлаждать вулкан», прогоняя воду через скважину, проделанную в нем, и затем с помощью образовавшегося пара добывать электричество.