Ученые: мощная вспышка на Солнце «сжигает» магнитное поле Земли‍

Облако плазмы, которое образовалось в результате мощной вспышки на Солнце, достигло Земли. Сейчас магнитное поле выброса «сжигает» линии поля нашей планеты, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

По словам ученых, облако плазмы пришло к орбите Земли примерно на 12 часов раньше прогнозируемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза, отмечает «РИА Новости».

Главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев заявил ТАСС, что выбросы от вспышек не смогут достичь Земли в ближайшие 2-3 недели из-за того, что порождающие их активные области на звезде сместятся относительно нашей планеты.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек, затем 6 сентября последовала вспышка мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3. Она привела к магнитной буре на Земле мощностью в 4 балла по пятибалльной шкале. Ученые отметили, что произошедшая вспышка - закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. Вспышка стала самой крупной в текущем солнечном цикле, начавшемся в декабре 2008 г., указывает «Интерфакс».