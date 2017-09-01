Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

Астероид Florence, который по размеру сравним с небольшим городом, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетел мимо планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии в 7 млн км, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимира Липунова.

«Florence уже благополучно пролетел мимо. Наблюдали фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети "Мастер" - сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой», — пояснил ученый.

Он сообщил, что астероид приблизился к нашей планете на расстояние, которое в 18 раз больше расстояния от Земли до Луны.