К Земле приближается крупнейший астероид за всю историю наблюдений

В NASA сообщили, что к Земле приближается астероид Флоренс, 1 сентября он пройдет на расстоянии 7 млн км от нашей планеты. Это крупнейший за всю историю наблюдений астероид, приблизившийся к Земле. Диаметр астероида Флоренс составляет 4,4 км.

«Хотя многие астероиды проходили ближе к Земле, чем Флоренс пройдет 1 сентября, все они были меньшими по размеру», — говорит менеджер Центра исследований околоземных объектов Пол Ходас, слова которого приводятся на сайте NASA. Отмечается, что астероид не несет никакой угрозы для Земли.

Специалисты будут наблюдать за астероидом из Калифорнии и Пуэрто-Рико. В конце августа его можно будет увидеть в телескоп, когда он будет проходить через созвездия Южной рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.