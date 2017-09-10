Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП под Екатеринбургом, жертвами которого стали восемь человек, еще четверо пострадали. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария произошла около 17.00 9 сентября. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель самосвала, груженного песком, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя уазиками. С одним из них произошло боковое столкновение, на другой самосвал опрокинулся.

В уазиках находились 12 человек, восемь из них погибли. Все погибшие — мужчины различных возрастов, женщин и детей в транспортных средствах не было, ответили в ГУ МВД.

Водитель самосвала пояснил, что во время движения у автомашины лопнуло колесо, в результате чего грузовик вынесло на встречную полосу движения.