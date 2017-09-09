По факту столкновения поезда с грузовиком в ХМАО возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном перегоне в Ханты-Мансийском автономном округе. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Утром в субботу самосвал въехал в движущийся поезд, который следовал из Адлера в Нижневартовск. Были повреждены четыре вагона, разорвана обшивка одного из них, один сошел с рельсов.

Пострадали 16 человек, в том числе четверо детей. Погибших нет, пострадавшие госпитализированы. Водитель грузовика находится в тяжелом состоянии. Ранее власти Нижневартовска сообщили, что он мог уснуть за рулем. Также рассматривается версия о неисправности тормозной системы грузовика.