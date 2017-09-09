Власти Нижневартовска назвали возможные причины ДТП с поездом

Правоохранительные органы рассматривают две причины столкновения поезда с грузовиком под Нижневартовском, сообщается в официальной группе органов местного самоуправления «В контакте». Водитель мог уснуть за рулем или у грузовика не сработала тормозная система.

На сайте властей Ханты-Мансийского автономного округа сообщается, что губернатор региона Наталья Комарова в сопровождении заместителя губернатора Всеволода Кольцова и директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского вылетела в Нижневартовск.

Комарова планирует лично навестить всех пострадавших. В больницах остаются 15 человек, в том числе трое детей. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе водитель грузовика, состояние остальных оценивается как средней тяжести.