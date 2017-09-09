В ХМАО при столкновении поезда с грузовиком пострадали 17 человек

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком под Нижневартовском. В результате инцидента пострадали 17 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«За помощью к медикам уже обратились порядка 17 человек. У одних травмы, у других на фоне стресса обострились хронические заболевания», — сказал собеседник агентства. Среди пострадавших трое детей, водитель грузовика находится в тяжелом состоянии.

Поезд следовал из Адлера в Нижневартовск. Столкновение с грузовиком «Камаз» произошло на 17-м км автодороги Нижневартовск — Мегион. «По предварительной информации, грузовик по касательной задел поезд», — сообщили в ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральном округу начало проверку. Уточняется, что поезд состоял из 19 вагонов. Грузовик въехал в пятый вагон.