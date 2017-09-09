Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Крыму

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Крыму погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«По предварительной информации, авария произошла в районе села Воронцовка Красноперекопского района. Произошло столкновение двух легковых автомобилей — Daewoo и Subaru», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что три человека получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие будут доставлены в городскую больницу Красноперекопска.