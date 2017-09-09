Восемь человек погибли в ДТП с самосвалом под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом самосвал упал на два уазика, жертвами ДТП стали восемь человек, еще трое пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

«У самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два УАЗа. В результате погибли восемь человек, трое пострадавших. В одном УАЗе было шесть человек, трое погибли, во втором — пять человек, все погибли», — сообщили в МВД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.