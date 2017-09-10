Врио главы Удмуртии не смог проголосовать на выборах из-за отсутствия прописки

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов не смог принять участие в голосовании на выборах из-за отсутствия прописки в республике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

В Удмуртии проходят досрочные выборы главы региона. Бывший глава региона Александр Соловьев был уволен, он подозревается в получении взяток на 140 млн руб.

Бречалов является кандидатом от «Единой России». Также на место главы Удмуртии претендуют главный редактор муниципального агентства «Столица Ижевск» Андрей Иванов (КПСС), глава совета отделения «Справедливой России» Фарид Юнусов, помощник депутата Владимир Бодров (КПРФ) и главный инженер научно-производственной фирмы Тимур Ягафаров (ЛДПР).

Кроме того, в Удмуртии выбирают депутатов в госсовет республики, в состав местного парламента войдут 30 одномандатников и 30 - по партийным спискам.