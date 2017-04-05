Врио главы Удмуртии Бречалов не намерен «тащить с собой» людей из Москвы

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассчитывает, что сможет сформировать профессиональную команду из жителей республики. Бречалов отметил, что «перевезти правительство из Москвы - это нереально».

«Я уверен, что здесь работают профессиональные люди, здесь такой высокий кадровый и человеческий потенциал. И если вы посмотрите мой путь жизненный, не тащу с собой людей», - добавил также он.

Ранее сообщалось, что прежний глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан по подозрению в получении взяток и этапирован в Москву, где суд арестовал его на два месяца.

Президент России Владимир Путин уволил А. Соловьева по утрате доверия и назначил врио главы Удмуртии Бречалова.