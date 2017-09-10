Меркель сравнила воссоединение Крыма с Россией с разделением ГДР и ФРГ

Канцлер Ангела Меркель сравнила воссоединение Крыма с Россией с разделением Германии на ГДР и ФРГ. «Я рассуждаю так: а что было бы, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение под лозунгом «Германия поделена, тут ничего не изменить», – заявила Меркель.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал слова немецкого канцлера.

«Чем заниматься ложными сравнениями, Меркель бы вспомнить о роли России в объединении Германии. Не Киеву немецкий народ обязан своим единством», – написал он в Twitter.