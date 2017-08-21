Меркель не одобрила выдвижение Шредера в совет директоров «Роснефти»

После ухода с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель не собирается занимать какие-либо значимые должности в бизнесе. Она заявила это, отвечая на вопросы сограждан в онлайн-трансляции журнала Bild. Она добавила, что ей не понравилось, как себя ведет ее предшественник Герхард Шредер. «Так не делают», – отметила она. Недавно Шредер получил предложение войти в совет директоров «Роснефти», вскоре после отставки с поста канцлера он перешел в Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток», а в октябре 2016 г. возглавил его совет директоров.

Меркель собирается участвовать в выборах в бундестаг в сентябре и хочет стать канцлером Германии на четвертый срок. Она отметила, что у нее стало больше опыта.

Решение Шредера не отказываться от выдвижения в совет «Роснефти» Меркель прокомментировала впервые. Ранее ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт отказывался обсуждать ситуацию. Deutsche Welle со ссылкой на источники в партии Шредера, сообщала, что в СДПГ ощущают определенный дискомфорт из-за выдвижения этого политика в совет «Роснефти» и считают, что это усложнило предвыборную ситуацию для всей партии и для ее выдвиженца в канцлеры Мартина Шульца. В партии «обескуражены и даже шокированы» новостью про Шредера, говорят источники радиостанции. По их словам, на закрытых встречах в СДПГ говорят об отсутствии у экс-канцлера «чувствительности» и не одобряют, что он ищет дополнительные источники дохода, несмотря на жалованье экс-канцлера. Шульц, как и теперь Меркель, ранее обещал, что если он займет должность канцлера, то после отставки не будет претендовать на посты в бизнесе.

Шредер в конце прошлой недели сообщил, что считает критику в свой адрес несправедливой. Он уверен, что не навредит своей партии, тем более что в Германии многие сильно заинтересованы в установлении разумных отношений с Россией. Также он считает важным интеграцию России в мировую экономику, в том числе российских энергокомпаний. По его словам, и у «Роснефти» есть значительный интерес к проектам в Германии, особенно на востоке страны. Долю «Роснефти» на рынке Германии он оценил в 12% и добавил, что у компании в стране «тысячи сотрудников». По его мнению, этим людям и их профсоюзам будет комфортнее, если в руководстве компании появится еще один гражданин Германии. Также он хочет внести свою лепту в улучшение отношений России и ЕС.