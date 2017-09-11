Яшин заявил о своей победе на муниципальных выборах в Красносельском районе Москвы

Движение «Солидарность» во главе с оппозиционером Ильей Яшиным одержало победу в Красносельском районе Москвы на прошедших 10 сентября муниципальных выборах, сообщил политик в своем твиттере. «Итоги выборов в Красносельском: "Солидарность" – 7 мандатов, "Единая Россия" – 3. В обоих округах первые места наши. Полный разгром единороссов», – написал он. Ранее политик сообщал о временном отключении электричества в красносельском избиркоме. В связи с этим какое-то время не принимали протоколы с участков.

О победе десятков оппозиционных кандидатов также сообщил в своем твиттере один из их координаторов – Максим Кац.