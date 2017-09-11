Ураган «Ирма» стал тропическим штормом

Скорость ветра в урагане «Ирма», обрушившемся в минувшие выходные на Флориду, снизилась до 110 км/ч, и он был «разжалован» в тропический шторм, сообщил сегодня Национальный центр ураганов США. Центр «Ирмы» сейчас находится в 170 км к северо-северо-западу от города Тампа. «Отдельные порывы ветра могут достигать ураганной силы», - предупредил центр.

В минувшее воскресенье «Ирма», пришедший во Флориду ураганом четвертой категории, утратил значительную часть энергии и был понижен до второй категории.