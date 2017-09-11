Миллиардер Ричард Брэнсон пережил ураган «Ирма» в винном погребе
instagram.com/richardbranson
Ураган «Ирма» разрушил частный остров и дом британского миллиардера, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона. Видео с последствиями урагана Брэнсон опубликовал в Instagram. На сайте его компании сообщалось, что сам миллиардер пережил ураган в бетонном винном погребе.
«Большинство зданий и растений на Неккере уничтожены или сильно повреждены. Но история "Ирмы" на Британских Виргинских островах не только о Неккере – она о десятках тысяч людей, потерявших свои дома и средства к существованию», – написал Брэнсон. Также в посте миллиардера находится ссылка, через которую можно сделать пожертвование в пользу пострадавших от стихийного бедствия. Брэнсон выложил также несколько снимков после урагана в Twitter и на сайте компании.
Особняк Брэнсона на острове не в первый раз подвергается разрушению от стихийного бедствия. В 2011 г. во время урагана «Ирэн» молния попала в дом, и Брэнсон, его семья и гости, в том числе звезда «Титаника» Кейт Уинслет, были вынуждены срочно эвакуироваться. Дом спасти не удалось, он сгорел полностью.
Ураган «Ирма», который зародился в Атлантическом океане, в понедельник, 11 сентября, обрушился на центральные районы Флориды. Президент США Дональд Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия.
Экономический ущерб от «Ирмы» может составить до $300 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на международных страховщиков, Barclays оценивал его в $200 млрд. Таким образом, ураган становится самым разрушительным в истории США. До сих пор первенство принадлежало урагану «Катрина», затопившему в 2005 г. Новый Орлеан: ущерб от него в ценах 2017 г. составил $160 млрд.
Жертвами урагана «Ирма» в регионе Карибского бассейна стали 25 человек, во Флориде на 11.06 мск сообщается о четырех погибших.
Ирма обрушилась на США
Carlos Barria / Reuters
В понедельник 11 сентября ураган «Ирма» обрушился на центральную Флориду. Над сушей он ослабел до второй категории с четвертой, однако опасность затопления из-за штормового нагона воды сохраняется
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ERIK S. LESSER / EPA / VOSTOCK Photo
Штормовой нагон воды достигает высоты в 3 м на западном побережье полуострова
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ERIK S. LESSER / EPA / VOSTOCK Photo
Тем, кто не успел покинуть опасные районы, рекомендовано оставаться на местах, потому что эвакуироваться уже поздно
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Monroe County Sheriff’s Office via AP
Президент США Дональд Трамп 12 сентября объявил Флориду зоной стихийного бедствия и пообещал направить в третий по населению штат США все ресурсы федерального правительства
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Wilfredo Lee / AP
«Этот ураган обладает огромной разрушительной силой, и я прошу всех, кто окажется в зоне его действия, выполнять все указания властей. Собственность можно восстановить, жизнь — нет, поэтому вопросы безопасности должны стоять на первом месте», — обратился Трамп к гражданам
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Carlos Barria / Reuters
Более 3 млн человек в штате остались без электричества, сообщила 10 сентября крупнейшая энергетическая компания штата FPL
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Carlo Allegri / Reuters
Шериф одного из округов американского штата Флорида посоветовал не открывать стрельбу в сторону урагана «Ирма». Таким образом он отреагировал на инициативу, с которой выступили несколько местных владельцев оружия, сообщает «Интерфакс»
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Wilfredo Lee / AP
Ураган в Майами
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Stephen Yang / Reuters
«Во Флориде урагана, сопоставимого с «Ирмой», не было 25 лет, – ужасается эксперт по природным катастрофам Nottingham Trent University Стивен Годби. – Но с тех пор и население, и активы существенно увеличились, а значит, и ущерб может быть больше»
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Wilfredo Lee / AP
Florida Power & Light Company закроет две атомные электростанции во Флориде, а фермеры могут потерять урожай на $1,2 млрд – во Флориде выращиваются помидоры, апельсины, фасоль, огурцы, кабачки и сахарный тростник
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David Goldman / AP
По силе «Ирма» превосходит ураган «Харви», который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям
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Gerald Herbert / AP
Barclays оценивает застрахованные убытки от урагана «Ирма» в $50 млрд, а при неблагоприятном сценарии – до $130 млрд. Lloyd of London говорит о $131 млрд убытков, некоторые эксперты полагают, что «Ирма» нанесет больший ущерб, чем «Харви», – $180 млрд.