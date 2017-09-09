МЧС России предложило помощь пострадавшим от урагана «Ирма» странам

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что Россия предложила помощь странам Карибского бассейна, пострадавшим от урагана «Ирма». «Тем странам, которые пострадали от удара "Ирма", наши спасатели и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации», — сказал министр.

Ранее американский национальный центр предупреждения ураганов сообщил, что ураган «Ирма» снова усилился до наивысшей, пятой, категории.

Скорость порывов ветра достигает 260 км/ч. Ураган движется на запад со скоростью 20 км/ч. Ожидается, что в выходные ураган дойдет до американского штата Флорида.