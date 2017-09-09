Ураган «Ирма» снова усилился до пятой категории

Приближающийся к побережью США ураган «Ирма» снова усилился до наивысшей, пятой, категории, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов. Скорость порывов ветра достигает 260 км/ч. Ураган движется на запад со скоростью 20 км/ч.

Как сообщалось ранее, жертвами урагана стали как минимум 18 человек. Специалисты называют «Ирму» самым мощным ураганом, сформировавшимся в Атлантике за последние годы.

Ожидается, что в выходные ураган дойдет до американского штата Флорида.

ВМС США задействуют авианосец Abraham Lincoln, десантный корабль Iwo Jima и плавучий док New York для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Несколько тысяч военнослужащих направлены для оказания помощи на Американские Виргинские острова и в Пуэрто-Рико, а также во Флориду.