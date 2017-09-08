На Кубе эвакуировали 700 000 человек из-за урагана «Ирма»

Не менее 700 000 человек эвакуированы из восточных районов Кубы, которые может затронуть ураган «Ирма».

Людей размещают в домах родственников, 45 эвакуационных центрах, 39 специализированных убежищах.

В настоящее время в некоторых районах на востоке Кубы идут ливневые дожди, которые вызывают подтопления прибрежных районов. Они сопровождаются сильным ветром.

Накануне стратегическое командование Восточного округа Революционных вооруженных сил Кубы сообщило об эвакуации более 51 000 иностранных туристов из районов, на которые может прийтись удар урагана «Ирма».

Ранее сообщалось, что тропическая буря, указывающая на приближение урагана «Ирма», обрушилась в четверг на провинции Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас на востоке Кубы.