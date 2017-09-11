Венедиктов сообщил об обысках в псковской редакции «Эха Москвы»

В псковской редакции радиостанции «Эхо Москвы» проводятся обыски в связи с прошедшими выборами. Об этом «Интерфаксу» рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Изымают документацию, связанную со вчерашними выборами», - уточнил он.

По его словам, пока «предмет выемки» не ясен. Он ожидает более подробной информации от партнеров.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков сообщил в эфире, что в редакцию «пришли представители ОБЭП и проводят следственные действия на основании постановления произвести обыск в нашем помещении, где располагаются средства массовой информации, в том числе и "Эхо Москвы" в Пскове».

«Цели изъятия этих документов связаны с открытием уголовного дела в отношении одной из политических партий, которая только что участвовала в выборах, это партия "Справедливая Россия"», - заявлял он.