Расследованием дела о подкупе избирателей в Пскове займется центральный аппарат СКР

Установлен круг лиц, причастных к подкупу избирателей в Пскове. Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник отдела прокуратуры Псковской области по надзору за соблюдением федерального законодательству Евгений Шевченко.

«Расследованием займется Центральный аппарат Следственного комитета России. Это будет способствовать наиболее скорому и эффективному принятию решения в рамках Уголовного кодекса», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Псковской области возбудило уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове по заявлению главы города, кандидата в депутаты Псковской городской думы Ивана Цецерского. (ст.141 УК России).