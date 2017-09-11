«Единая Россия» получила большинство мандатов в парламенте Северной Осетии

Партия «Единая Россия» получила 46 мандатов из 70 в парламенте Северной Осетии по итогам выборов 10 сентября, сообщает Центральная избирательная комиссия региона.

По данным ЦИК республики, число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования, - 524 662 избирателя. В голосовании приняли участие 309 768 избирателей. Это предварительные данные, уточняет ЦИК региона.

К распределению депутатских мандатов допущены партии: «Единая Россия» - 59,23%, 46 мандатов, «Патриоты России» - 15,71%, 12 мандатов, «Справедливая Россия» - 10,18%, 7 мандатов, КПРФ - 6,61%, 5 мандатов.

В выборах в парламент республики учувствовали кандидаты от «Единой России», Партии роста, КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», «Альянса зеленых», «Справедливой России» и «Родины».