«Единая Россия» лишилась квалифицированного большинства в думе Владивостока

«Единая Россия» потеряла два места в думе Владивостока и лишилась квалифицированного большинства по итогам прошедших в воскресенье выборов.

По данным горизбиркома, за «Единую Россию» проголосовало более 40,6% жителей Владивостока, за КПРФ – почти 22,2% голосов, за ЛДПР – 11,6%, Российская партия пенсионеров за справедливость получила около 7,8%, «Справедливая Россия» – 7,7%.

В одномандатных округах, где борьба велась за 17 мест в гордуме, 13 мандатов у «единороссов», остальные четыре – у коммунистов.

Таким образом, согласно итогам «Единая Россия» в думе Владивостока занимает 22 кресла, что на два меньше, чем пять лет назад. При этом она лишается квалифицированного большинства, т. е. получает менее двух третей мандатов. КПРФ, наоборот, получает дополнительно два места – у партии теперь девять представителей в городском парламенте.

Нарастила присутствие и ЛДПР – два депутата вместо одного в прошлом созыве. Еще один мандат у новичка кампании – Российской партии пенсионеров за справедливость. Столько же у аутсайдера гонки – «Справедливой России». Эта партия потеряла два кресла.

По обновленным данным, в голосовании приняли участие около 14,5% жителей Владивостока, имеющих на это право. Пять лет назад явка была немного ниже – 13%.