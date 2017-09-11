«Яблоко» получит 12% мандатов в Москве за счет КПРФ и «Справедливой России»

На выборах депутатов муниципальных образований в Москве, по предварительным результатам, из 1502 мандатов почти 77% получают кандидаты партии «Единая Россия», у «Яблока» – почти 12%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«76–77% могут получить кандидаты "Единой России" (около 1150 мандатов), 11,7% – партии "Яблоко" (около 176–177 вместо прежних 25 на прошлых выборах). Что интересно, на третьем месте самовыдвиженцы – 7,2%», – уточнил он.

КПРФ получает пока 2,9% (около 43 мандатов вместо прежних 212), «Справедливая Россия» получает 0,67% (порядка 10 мандатов вместо 128 нынешних). ЛДПР, Партия роста, «Парнас» набирают менее 1%. Так, например, ЛДПР получит порядка четырех мандатов вместо прежних 25.

«Политические пристрастия москвичей меняются», – констатировал Горбунов.

Оппозиционеры, которые выдвигались от партий «Яблоко», «Парнас», КПРФ либо шли самовыдвиженцами, получили большинство в нескольких районах города. По предварительным данным, это Аэропорт, Левобережный, Тимирязевский, Хамовники, Якиманка, Тверской, Сокол, Черемушки, Коньково, Ломоносовский, Академический, Марьина Роща, Зюзино. В Гагаринском районе Москвы, где расположена УИК № 2151, на которой голосовал президент Владимир Путин, все 12 мест в совете муниципальных депутатов получили яблочники.