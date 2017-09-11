Трамп попросил Верховный суд отменить ограничения на иммиграционный указ

Администрация Дональда Трампа подала ходатайство в Верховный суд с требованием отменить ограничения, введенные в отношении иммиграционного указа Трампа в части, касающейся временного запрета на прием в США беженцев, говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу после того, как Верховный суд разрешил действие документа до проведения дебатов. Дебаты в Верховном суде по существу данного дела намечены на 10 октября. При этом ряд ограничений на выполнение указа, введенных нижестоящим судом, должны вступить в силу 12 сентября.

«Немедленное вмешательство (Верховного) суда требуется вновь», — говорится в документе, поданном администрацией Трампа. По заявлению юристов Белого дома, выполнение решений об ограничениях «нарушит статус-кво и правильную имплементацию норм указа, касающихся беженцев, — а данный (Верховный) суд ясно сказал еще несколько месяцев назад, что эти нормы можно реализовывать», — говорится в документе.

Ранее Девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ президента Дональда Трампа, введенные судом нижестоящей инстанции.