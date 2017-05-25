Суд в США оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа Трампа

Апелляционный суд четвертого округа (Ричмонд, штат Вирджиния) США оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа президента Дональда Трампа, передает в четверг агентство Associated Press.

«Конгресс дал президенту широкие полномочия на запрет въезда иностранцам, однако эти полномочия не являются абсолютными. Нельзя оставлять без проверки случаи, подобные этому, когда президент издает исполнительный указ, который может нанести непоправимый ущерб лицам по всей стране», - говорится в тексте решения суда.

Речь идет уже о втором иммиграционном указе Трампа, который на три месяца запрещает въезд в США гражданам Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Новый исполнительный указ, заменяющий прежний, фактически застрявший в судах, вступил в действие 16 марта, запрет на въезд действует 90 дней. В отличие от предыдущей версии, он не распространяется на граждан, уже получивших визы, обладателей гринкарт и лиц с двойным гражданством.

Ранее суд отверг и первый иммиграционный указ президента. Он предусматривал ограничение на въезд в США беженцев на 120 дней и на 90 дней приостанавливал въезд в США из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде. Чтобы настоять на реализации второй, переработанной и менее жесткой его версии, Трамп обещал при необходимости дойти до Верховного суда США.