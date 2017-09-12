Юлию Тимошенко попала в «черный список» за помощь Саакашвили

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко включена в «черный список» центра «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины, организацию и подготовку к незаконному перемещению лица без гражданства через кордон» и участие в нападении на режимный объект в составе группы лиц. Об этом говорится на странице центра «Миротворец» в Facebook. Центр создан «группой ученых и специалистов по изучению признаков преступлений против национальной безопасности» Украины, отмечается в информации о сообществе.

Тимошенко была в числе сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишенного украинского гражданства, которые помогали ему перейти границу Украины в пункте пропуска Шегини 10 сентября. Киев считает, что Саакашвили пересек границу незаконно, поскольку не прошел погранконтроль. 11 сентября в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело по факту прорыва пограничных кордонов.

По информации «Миротворца», уголовное дело заведено также и в отношении Тимошенко.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обещал, что «каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет «офизичен» установлен и подвергнется наказанию со стороны закона», - писал он на своей странице в Facebook. Всем участникам прорыва, «в том числе народным депутатам» он предлагал «явиться в полицию для дачи показаний».