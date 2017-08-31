Саакашвили назвал три «сценария» возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили перед возвращением на Украину в сентябре заявил, что знает о трех вариантах действий власти на момент его прибытия в страну.

Саакашвили заявил, что после поездки по европейским странам 10 сентября в 12.00 будет «законно и легально пересекать украинскую границу в пункте пропуска "Краковец", где ждет не только своих сторонников, но и украинских граждан, неравнодушных к судьбе страны.

По словам Саакашвили, власть готовит три сценария на время его возвращения: не пустить его через границу, отобрать паспорт и выдворить обратно в Польшу; пропустить на Украину, но затем задержать под разными предлогами и начать процесс экстрадиции или же устроить "заварушки" на границе.

«Я хочу сказать власти: чем больше они будут осуществлять эти шаги, тем больше они будут переходить на сторону беззакония. Я никаких преступлений не совершал, ничего не нарушал», - заявил политик.

Бывший президент Грузии напомнил, что ему в нескольких европейских странах поступали предложения получить гражданство, у него есть и рабочая виза в США.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. 16 августа Саакашвили заявил, что вернется на Украину в сентябре.