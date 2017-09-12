Власти Крыма обвинили ЕС в пренебрежении правом на свободные выборы

Евроcоюз пренебрегает базовыми правами человека, отказываясь признавать выборы в Крыму, считает вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, в данном случае Евросоюз пренебрегает правом на свободные выборы». Он заявил «РИА Новости», что ЕС игнорирует и право крымчан провести законный референдум, поскольку считает возможным признавать объединение только своих народов: «Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности».

Ранее стало известно, что Евросоюз «не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове».