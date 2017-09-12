В Москве с дома Немцова сняли мемориальную доску

С дома на Малой Ордынке в Москве, где жил политик Борис Немцов, сняли мемориальную табличку с его именем. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Ранее активист движения SERB Гоша Тарасевич написал во «В контакте», что движение демонтировало табличку памяти Немцова. «Табличка демонтирована!! Это речь идет о незаконно установленной в общественном месте на фасаде дома 9 по Климентовскому переулку самопальной таблички с надписью о том, что якобы здесь жил политик Б. Немцов», – написал он. По словам Тарасевича, представители SERB доставили табличку в ОВД по ЦАО Москвы и написали заявление «с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».

Ранее представитель департамента культурного наследия Москвы заявил, что доска Немцову была установлена незаконно и будет демонтирована. Табличка установлена без согласования с городскими властями, следовательно, ее установка незаконна, объяснили московские власти.

Согласно постановлению правительства Москвы мемориальная доска может быть установлена не ранее чем через 10 лет после исторического события или смерти увековечиваемого лица. «На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Москвы" и лауреатов премии правительства Москвы "Легенда века", ограничения по срокам установки не распространяются», – говорится в документе.

Однако может быть сделано и исключение. Для этого необходимо получить согласие Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Без решения комиссии власти имеют право демонтировать доску за счет тех, кто ее установил.