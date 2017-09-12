Социологи сообщили, что более 80% избирателей Москвы знали о выборах 10 сентября

Более 80% избирателей Москвы были проинформированы о выборах муниципальных депутатов 10 сентября, сообщается в распространенном аналитическом отчете по результатам соцопроса Центра политических технологий (ЦПТ).

«82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей – 77%», – сообщается в отчете ЦПТ.

На вопрос «а приняли ли они сами участие в голосовании?» положительно ответили 25%. При этом явка на прошедших выборах составила менее 15%. Превышение положительных ответов над реальной явкой социологи связывают с двумя факторами. Во-первых, люди чаще сообщают о социально одобряемом поведении, даже если они не делали того, о чем говорят. Во-вторых, широкое обсуждение выборов заставило многих пожалеть о том, что они не участвовали в голосовании.